PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Drifter ohne Führerschein

Dahlem-Schmidtheim (ots)

Gestern (18. Februar) stellten zivile Polizeibeamte gegen 9 Uhr auf dem verschneiten Parkplatz eines Supermarktes im Höhenbergweg in Schmidtheim ein driftendes Fahrzeug fest.

Die Polizisten folgten dem Pkw, der im weiteren Verlauf mit erhöhter Geschwindigkeit über einen schneebedeckten Wirtschaftsweg fuhr.

Der Fahrzeugführer musste aufgrund einer Spaziergängerin mit zwei Hunden anhalten. Dabei erkannte er die uniformierten Einsatzkräfte und stieg aus.

Der 35-jährige Mann aus Dahlem besitzt keine Fahrerlaubnis.

Ihm wurde die Weiterfahrt sowie das Führen von Kraftfahrzeugen untersagt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 18.02.2026 – 12:00

    POL-EU: Verkehrsunfall beim Abbiegevorgang

    Blankenheim-Ripsdorf (ots) - Gestern (17. Februar) kam es gegen 13.25 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Blankenheim-Ripsdorf. Ein 36-jähriger Mann aus Rheinland-Pfalz befuhr mit seinem Pkw die Hauptstraße und bog nach links in die Straße Hahnenberg ab, ohne den vorfahrtsberechtigten Rollerfahrer (79) durchzulassen. Es kam zum Zusammenstoß. Der 79-jährige Rollerfahrer aus Blankenheim verletzte sich bei dem Unfall schwer ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 12:00

    POL-EU: Hunde ausgesetzt

    Euskirchen-Stotzheim (ots) - Am Dienstag (17. Februar) meldete gegen 20.42 Uhr eine Zeugin, dass sie im Vorbeifahren verdächtige Geräusche an einem Wanderparkplatz im Eremitageweg wahrgenommen habe. Vor Ort konnten die hinzugerufenen Polizeibeamten am Straßenrand eine Transportbox mit drei Chihuahuas feststellen. Die Hunde wurden zunächst mit zur Euskirchener Polizeiwache genommen und dort erstversorgt. Im weiteren Verlauf wurden sie an ein Tierheim übergeben. Das ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 12:00

    POL-EU: Vandalismus an Scheune

    Weilerswist-Schwarzmaar (ots) - Ein bislang Unbekannter beschädigte am 17. Februar in den frühen Morgenstunden eine Scheune in der Vernicher Straße in Weilerswist. An der Scheune wurden die Fenster beschädigt und das Kabel einer Solaranlage durchtrennt. Die Kriminalpolizei ermittelt. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen - Pressestelle - Telefon: 0 22 51 / 799-299 Fax: 0 22 51 / 799-90209 E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren