Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Drifter ohne Führerschein

Dahlem-Schmidtheim (ots)

Gestern (18. Februar) stellten zivile Polizeibeamte gegen 9 Uhr auf dem verschneiten Parkplatz eines Supermarktes im Höhenbergweg in Schmidtheim ein driftendes Fahrzeug fest.

Die Polizisten folgten dem Pkw, der im weiteren Verlauf mit erhöhter Geschwindigkeit über einen schneebedeckten Wirtschaftsweg fuhr.

Der Fahrzeugführer musste aufgrund einer Spaziergängerin mit zwei Hunden anhalten. Dabei erkannte er die uniformierten Einsatzkräfte und stieg aus.

Der 35-jährige Mann aus Dahlem besitzt keine Fahrerlaubnis.

Ihm wurde die Weiterfahrt sowie das Führen von Kraftfahrzeugen untersagt.

