Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Rüttelplatte weg

Weilerswist-Lommersum (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag (12. Februar), 12.30 Uhr, bis Mittwoch (18. Februar), 8 Uhr, kam es in der Niederberger Straße in Weilerswist zu einem Diebstahl auf einer Baustelle.

Unbekannte entwendeten eine Rüttelplatte im unteren fünfstelligen Euro-Bereich.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799 0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell