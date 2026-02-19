Kreispolizeibehörde Euskirchen
POL-EU: Rüttelplatte weg
Weilerswist-Lommersum (ots)
Im Zeitraum von Donnerstag (12. Februar), 12.30 Uhr, bis Mittwoch (18. Februar), 8 Uhr, kam es in der Niederberger Straße in Weilerswist zu einem Diebstahl auf einer Baustelle.
Unbekannte entwendeten eine Rüttelplatte im unteren fünfstelligen Euro-Bereich.
Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799 0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.
