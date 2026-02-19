Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Diebe in Weilerswist unterwegs

Weilerswist-Metternich (ots)

Es sind vier Einsätze eingegangen, bei denen in Metternich mehrere Fahrzeuge beschädigt und Gegenstände entwendet wurden.

In den frühen Morgenstunden wurden auf einer Überwachungskamera im Höhenweg zwei Unbekannte in einem Innenhof aufgezeichnet.

Es besteht der Verdacht, dass die Personen mit den Straftaten in Zusammenhang stehen könnten.

Person 1:

- männlich - schlanke Statur - langer Wintermantel - Jeans - Sneaker der Marke Adidas

Person 2:

- männlich - kräftige Statur - Jeans - kurze Winterjacke mit Kapuze - Sneaker - Rucksack

Zeugen, die Hinweise zu den Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen zu melden. Dies kann telefonisch unter 02251 799 0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de erfolgen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell