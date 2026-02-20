PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Neue Hochleistungsdrohne für das Verkehrsunfallaufnahmeteam

POL-EU: Neue Hochleistungsdrohne für das Verkehrsunfallaufnahmeteam
  • Bild-Infos
  • Download

Kreis Euskirchen (ots)

Am gestrigen Donnerstag (19. Februar) wurde das Verkehrsunfallaufnahmeteam (VU-Team) der Kreispolizeibehörde Euskirchen mit einer neuen Drohne ausgestattet. Bei dem neuen Einsatzmittel handelt es sich um eine leistungsstarke Hochleistungsdrohne, die künftig die Arbeit des spezialisierten Teams bei der Aufnahme schwerer Verkehrsunfälle unterstützen wird. Übergeben wurde das Gerät durch Vertreter des Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste Nordrhein-Westfalen (LZPD NRW). An der Drohnenübergabe nahmen unter anderem Landrat und Behördenleiter Markus Ramers sowie die Abteilungsleiterin Polizei, Polizeidirektorin Gabriele Mälchers, teil. Ebenfalls anwesend war ein Fernpilot des VU-Teams sowie die Leiterin des Verkehrsunfallaufnahmeteams, Polizeihauptkommissarin Frauke Prieß. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Kreispolizeibehörde Euskirchen ist eines von insgesamt 17 spezialisierten Teams in Nordrhein-Westfalen. Es kommt insbesondere bei schweren Verkehrsunfällen zum Einsatz. Die Mitarbeitenden sichern Spuren, dokumentieren Unfallstellen präzise und leisten damit einen wesentlichen Beitrag zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens. Bereits in der Vergangenheit setzte das VU-Team Drohnentechnik erfolgreich zur Dokumentation größerer Spurenfelder ein - etwa bei weitläufigen Unfallstellen, abschüssigen Seitenstreifen oder Fahrzeugen, die auf angrenzenden Feldern und Wiesen zum Stillstand gekommen waren. Bisher war der Einsatz jedoch technisch eingeschränkt: Bei Dunkelheit oder ungünstigen Wetterverhältnissen konnte die vorhandene Drohne nicht genutzt werden. Mit der neuen Drohne erweitert die Behörde ihre technischen Möglichkeiten deutlich. Das System ist wetterunabhängiger einsetzbar und ermöglicht dank moderner Sensorik auch Flüge bei Dunkelheit. Unfallstellen können dadurch künftig noch schneller, genauer und umfassender dokumentiert werden. Auch kann die Drohne bei der Suche von vermissten Personen eingesetzt werden. Ein weiterer wichtiger Schritt für eine moderne und leistungsfähige Polizeiarbeit im Kreis Euskirchen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 20.02.2026 – 09:42

    POL-EU: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich

    Euskirchen (ots) - Am gestrigen Donnerstag, den 19. Februar, kam es um 19.15 Uhr auf der Landstraße 210 bei Euskirchen-Weidesheim im Kreuzungsbereich der Kreisstraße 15 zu einem Verkehrsunfall. Ein 36-jähriger Fahrzeugführer aus Euskirchen befuhr die Landstraße 210 von Euskirchen-Weidesheim kommend in Fahrtrichtung Euskirchen-Großbüllesheim. Zur gleichen Zeit befuhr ein 44-jähriger Fahrzeugführer aus Euskirchen ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 09:41

    POL-EU: Nagelpistole bei Streit eingesetzt - 30-Jähriger schwer verletzt

    Euskirchen-Großbüllesheim (ots) - Am gestrigen Donnerstag, den 19. Februar, kam es gegen 12 Uhr in der Kolumbusstraße in Euskirchen-Großbüllesheim auf dem Gelände eines Unternehmens zu einer gefährlichen Körperverletzung. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten ein 30-jähriger Mann aus Bonn und ein 65-jähriger Mann aus Euskirchen zunächst in eine verbale ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 13:58

    POL-EU: Diebe in Weilerswist unterwegs

    Weilerswist-Metternich (ots) - Es sind vier Einsätze eingegangen, bei denen in Metternich mehrere Fahrzeuge beschädigt und Gegenstände entwendet wurden. In den frühen Morgenstunden wurden auf einer Überwachungskamera im Höhenweg zwei Unbekannte in einem Innenhof aufgezeichnet. Es besteht der Verdacht, dass die Personen mit den Straftaten in Zusammenhang stehen könnten. Person 1: - männlich - schlanke Statur - ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren