Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Neue Hochleistungsdrohne für das Verkehrsunfallaufnahmeteam

Kreis Euskirchen (ots)

Am gestrigen Donnerstag (19. Februar) wurde das Verkehrsunfallaufnahmeteam (VU-Team) der Kreispolizeibehörde Euskirchen mit einer neuen Drohne ausgestattet. Bei dem neuen Einsatzmittel handelt es sich um eine leistungsstarke Hochleistungsdrohne, die künftig die Arbeit des spezialisierten Teams bei der Aufnahme schwerer Verkehrsunfälle unterstützen wird. Übergeben wurde das Gerät durch Vertreter des Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste Nordrhein-Westfalen (LZPD NRW). An der Drohnenübergabe nahmen unter anderem Landrat und Behördenleiter Markus Ramers sowie die Abteilungsleiterin Polizei, Polizeidirektorin Gabriele Mälchers, teil. Ebenfalls anwesend war ein Fernpilot des VU-Teams sowie die Leiterin des Verkehrsunfallaufnahmeteams, Polizeihauptkommissarin Frauke Prieß. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Kreispolizeibehörde Euskirchen ist eines von insgesamt 17 spezialisierten Teams in Nordrhein-Westfalen. Es kommt insbesondere bei schweren Verkehrsunfällen zum Einsatz. Die Mitarbeitenden sichern Spuren, dokumentieren Unfallstellen präzise und leisten damit einen wesentlichen Beitrag zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens. Bereits in der Vergangenheit setzte das VU-Team Drohnentechnik erfolgreich zur Dokumentation größerer Spurenfelder ein - etwa bei weitläufigen Unfallstellen, abschüssigen Seitenstreifen oder Fahrzeugen, die auf angrenzenden Feldern und Wiesen zum Stillstand gekommen waren. Bisher war der Einsatz jedoch technisch eingeschränkt: Bei Dunkelheit oder ungünstigen Wetterverhältnissen konnte die vorhandene Drohne nicht genutzt werden. Mit der neuen Drohne erweitert die Behörde ihre technischen Möglichkeiten deutlich. Das System ist wetterunabhängiger einsetzbar und ermöglicht dank moderner Sensorik auch Flüge bei Dunkelheit. Unfallstellen können dadurch künftig noch schneller, genauer und umfassender dokumentiert werden. Auch kann die Drohne bei der Suche von vermissten Personen eingesetzt werden. Ein weiterer wichtiger Schritt für eine moderne und leistungsfähige Polizeiarbeit im Kreis Euskirchen.

