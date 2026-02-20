Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich

Euskirchen (ots)

Am gestrigen Donnerstag, den 19. Februar, kam es um 19.15 Uhr auf der Landstraße 210 bei Euskirchen-Weidesheim im Kreuzungsbereich der Kreisstraße 15 zu einem Verkehrsunfall.

Ein 36-jähriger Fahrzeugführer aus Euskirchen befuhr die Landstraße 210 von Euskirchen-Weidesheim kommend in Fahrtrichtung Euskirchen-Großbüllesheim. Zur gleichen Zeit befuhr ein 44-jähriger Fahrzeugführer aus Euskirchen die Kreisstraße 15 von Euskirchen-Kleinbüllesheim kommend in Fahrtrichtung Euskirchen-Dom-Esch.

Nach bisherigen Erkenntnissen missachtete der 44-jährige Pkw-Fahrer im Kreuzungsbereich den vorfahrtsberechtigten 36-jährigen Pkw-Fahrer.

Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Im Fahrzeug von dem 36-Jährigen befand sich noch eine 29-jährige Beifahrerin. Die drei Unfallbeteiligten wurde bei der Kollision verletzt und mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell