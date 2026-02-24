Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Schloss geknackt

Ein Mountainbike stahl am Montag ein Unbekannter in Biberach trotz Sicherung.

Ulm (ots)

Das Rad der Marke "Bulls" stand an einem Fahrradständer in der Eisenbahnstraße und war mit einem Zahlenschloss gesichert. Es war dort fest angekettet. Zwischen 18.30 Uhr und 20.30 Uhr knackte der Täter das Schloss und stahl das Mountainbike Modell Copperhead 3 mit 28 Zoll-Reifen und Gabelfederung. Das Rad im Wert von mehreren hundert Euro hat einen schwarz-weißen Rahmen und ist mit Scheibenbremsen sowie einer 27-Gang-Schaltung ausgestattet. Die Polizei Biberach hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei empfiehlt generell, rund zehn Prozent des Kaufpreises für VdS-geprüfte Schlösser aufzuwenden. Günstige Schlösser sind oft schnell aufgezwickt, weiß die Polizei und rät: Benutzen Sie massive Stahlketten, Bügel- oder Panzerkabelschlösser. Schließen Sie Ihr Fahrrad immer mit Rahmen, Vorder- und Hinterrad an festen Gegenständen an. So kann Ihr Rad nicht weggetragen werden. Notieren Sie sich die Fahrradrahmennummer und bewahren Sie diese gemeinsam mit den Fahrradunterlagen auf. Die Rahmennummer benötigt die Polizei im Falle eines Diebstahls, um Ihr Fahrrad zur Fahndung ausschreiben zu können. Machen Sie ein Farbfoto von Ihrem Fahrrad für Ihre Unterlagen. Ganz praktisch ist die Fahrradpass-App für Smartphones, die in den App-Stores kostenlos heruntergeladen werden kann. Sie erfasst alle wichtigen Daten, die sich anschließend auch ausdrucken und abheften lassen. Weitere Tipps zum Schutz vor Fahrrad-Diebstahl und einen Fahrradpass zum Ausfüllen finden Sie in der Broschüre "Guter Rat ist nicht teuer. Und der Verlust Ihrer Rades?" bei den Polizeidienststellen des Landes.

++++0344354(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell