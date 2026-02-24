Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Börtlingen - Mit Gegenverkehr zusammengestoßen

Am Montag verursachte ein 61-Jähriger einen Unfall.

Ulm (ots)

Gegen 15.20 Uhr fuhr der 61-Jährige mit seinem Ford Transit von Wäschenbeuren in Richtung Birenbach. Seinen eigenen Angaben zufolge übermannte ihn aufgrund des Ramadan ein Sekundenschlaf und er geriet auf die Gegenfahrbahn. Zeitgleich kam ein 61-jähriger Mazda-Fahrer entgegen. Der reagierte noch rechtzeitig und konnte Schlimmeres verhindern. Die Autos stießen seitlich zusammen. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Beide Autofahrer wurden nicht verletzt. Gegen den Unfallverursacher wird nun wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.

