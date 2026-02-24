PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Autofahrer zu schnell
Am Montag verwendete ein 26-jähriger Autofahrer eine "Blitzer-App".

Ulm (ots)

Gegen 23.30 Uhr fuhr der 26-Jährige mit seinem Auto zu schnell zwischen Heiningen und Göppingen. Eine Polizeistreife sah den Mann dort fahren und stoppte ihn. Bei der Kontrolle hatte der Fahrer sein Mobiltelefon in einer Halterung neben sich. Dort war eine Blitzer-App aktiviert. Dafür wird nun ein Bußgeld in Höhe von 75 Euro und ein Punkt in Flensburg fällig.

+++++++ 0344561(TH)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

