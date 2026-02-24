Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Autofahrer zu schnell

Am Montag verwendete ein 26-jähriger Autofahrer eine "Blitzer-App".

Ulm (ots)

Gegen 23.30 Uhr fuhr der 26-Jährige mit seinem Auto zu schnell zwischen Heiningen und Göppingen. Eine Polizeistreife sah den Mann dort fahren und stoppte ihn. Bei der Kontrolle hatte der Fahrer sein Mobiltelefon in einer Halterung neben sich. Dort war eine Blitzer-App aktiviert. Dafür wird nun ein Bußgeld in Höhe von 75 Euro und ein Punkt in Flensburg fällig.

+++++++ 0344561(TH)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell