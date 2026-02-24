Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Staig - Vorrang missachtet/ Am Montag achtete eine Autofahrerin in Staig nicht auf den Gegenverkehr.

Ulm (ots)

Um 8.10 Uhr bog eine 32-Jährige, von der Harthauser Straße kommend, nach links auf die Landstraße in Richtung Steinberg ein. Dabei achtete die Opel-Fahrerin nicht auf den Gegenverkehr. Eine 19-Jährige kam ihr mit einem Mercedes entgegen. Sie wollte die Landstraße geradeaus überqueren und hatte Vorrang. Beide Autos stießen in der Kreuzung zusammen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Ulm hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden auf jeweils 1.000 Euro. Beide Pkw blieben fahrbereit.

