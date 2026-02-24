PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Vom Sekundenschlaf übermannt
Am Montag kam ein Autofahrer in Ulm von der Fahrbahn ab.

Ulm (ots)

Kurz vor 15 Uhr war ein Skoda-Fahrer auf dem Kurz-Schumacher-Ring unterwegs. Vermutlich aufgrund eines Sekundenschlafs verlor der 31-Jährige die Kontrolle über sein Auto. Er kam nach rechts von der Straße ab und landete im Graben. Der Mann hatte Glück und blieb unverletzt. Die Polizei Ulm hat den Unfall aufgenommen. Am Pkw entstand ein Schaden von etwa 500 Euro.

++++0342368

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
