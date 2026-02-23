Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Drogen beschlagnahmt

Am Montag (16.01.2026) fand die Polizei bei einer Verkehrskontrolle in Göppingen Amphetamin und Marihuana.

Ulm (ots)

Gegen 18.15 Uhr stoppte eine zivile Polizeistreife in der Gerberstraße einen Mercedes mit ungarischem Kennzeichen zur Verkehrskontrolle. Nachdem der 27-jährige Fahrer anhielt, versuchte der 16-jährige Beifahrer zu Fuß zu flüchten. Den Beamten gelang es den Jugendlichen festzunehmen. Bei einer Durchsuchung des 16-Jährigen fanden die Polizisten eine kleine Menge Marihuana und mutmaßliches Amphetamin. Bei der anschließenden Durchsuchung des Mercedes entdeckte die Streife im Fußraum der Beifahrerseite einen Rucksack und eine Tüte. Darin befanden sich größere Mengen an Drogen. Die rund 950 Gramm Amphetamin sowie ca. 650 Gramm Marihuana wurden beschlagnahmt. Auch Drogenutensilien, darunter Feinwaagen und Grinder stellten die Beamten sicher. Die Polizei nahm den mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehenden Fahrer sowie den Jugendlichen zu weiteren polizeilichen Maßnahmen mit auf ein Revier. Das Kriminalkommissariat Göppingen übernahm die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des unerlaubten Handels und dem Besitz von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 27-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt und der Jugendliche seiner Mutter übergeben.

++++0301053

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell