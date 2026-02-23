Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Mann verletzt Frau

Am Sonntag soll ein 20-Jähriger in der Ulmer Weststadt eine Frau zu Boden gestoßen haben.

Ulm (ots)

Kurz vor 21.30 stellte eine 59-Jährige mehrere Personen im Reichardweg fest. Die vier jungen Männer hielten sich dort wohl unberechtigt im Garten eines Mehrfamilienhauses auf. Als die Hausbewohnerin die jungen Männer bat, das Grundstück zu verlassen, zeigte sich einer uneinsichtig und griff die Frau an. Dabei soll er sie am Hals gepackt und zurückgestoßen haben. Anschließend packte er die Frau an der Jacke und stieß sie zu Boden. Die Geschädigte erlitt dadurch leichte Verletzungen. Eine ärztliche Versorgung war nicht erforderlich. Da es sich bei dem Beschuldigten um einen ehemaligen Nachbarn der Geschädigte handelte, konnte dieser schnell ermittelt werden. Die Polizei Ulm ermittelt nun gegen den 20-Jährigen wegen Körperverletzung. Bei ihren Ermittlungen bittet die Polizei um sachdienliche Hinweise von Zeugen unter Tel. 0731/188-3812. Denn auch Anwohner im Bereich Reichardweg, Ecke Stephanstraße, wurden wohl auf den Vorfall aufmerksam.

++++0335400

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

