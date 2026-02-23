Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm-Nord/A8 - Verursacher flüchtet

Rund 9.000 Euro Schaden hinterließ am Sonntag der Fahrer eines dunklen Porsche SUV nach einem Unfall auf der A8 Höhe Ulm.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall um 21.40 Uhr auf der A8 in Fahrtrichtung München. Ein 32-Jähriger war mit seinem grauen Skoda Octavia auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs. Von hinten kam ein Fahrzeug herangefahren und setzte zum Überholen an. Während des Überholvorgangs zwischen den Anschlussstellen Ulm-Nord und Ulm-Ost, bei km 120, soll der Porsche mit der rechten Fahrzeugseite an der Fahrerseite des Skoda entlang geschrammt haben. Wie die Polizei weiter berichtet, soll der Porsche nach dem seitlichen Kontakt stark beschleunigt und auf dem linken Fahrtstreifen davon gerast sein. Der 32-Jährige im Skoda versuchte noch mittels mehrfachem betätigen von Hupe und Fernlicht auf sich aufmerksam zu machen. Doch der unbekannte Fahrende im Porsche, vermutlich Macan, mit deutscher KA-Zulassung fuhr weiter. Ein Zeuge hatte das wohl auch mitbekommen und offenbar ebenfalls mehrfach die Lichthupe betätigt. Der Skoda schaffte es noch bis zum nächsten Parkplatz und verständigte von dort aus die Polizei. Die Verkehrspolizei Günzburg hat sofort die ersten Ermittlungen übernommen und eine Fahndung nach dem flüchtigen Fahrzeug eingeleitet. Die verlief bislang ohne Erfolg. Die weiteren Ermittlungen wurden vom zuständigen Polizeipräsidium Ulm, Verkehrsdienst, geführt. Wer Hinweise zu dem flüchtigen und rechtsseitig beschädigten Porsche geben kann oder auch den Unfall beobachtet hat wird gebeten, sich unter der Tel. 0731/188-0 zu melden. Der Schaden am Skoda wird auf rund 9.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

