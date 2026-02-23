Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Vorfahrt missachtet

Etwa 10.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalls am Samstag in Laupheim.

Gegen 11.15 Uhr war eine 54-Jährige mit ihrem Renault in der Straße Neue Welt unterwegs. Sie kam aus Richtung eines Geschäftes für Tierbedarf und bog nach links in den weiteren Verlauf der Straße Neue Welt in Richtung der L259 ab. An der Einmündung, an der die Vorfahrt durch Verkehrszeichen geregelt wird, achtete sie nicht auf einen 45-Jährigen mit seinem Opel Kombi. Der befand sich auf der Vorfahrtstraße und kam von links. Im Einmündungsbereich stießen die Fahrzeuge zusammen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Laupheim nahm den Unfall auf. Sie schätzt den Schaden an dem fahrbereiten Opel auf ca. 3.000 Euro. Der Schaden am total beschädigten Renault der mutmaßlichen Unfallverursacherin wird auf ca. 7.000 Euro geschätzt.

