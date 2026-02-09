PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDTR: Sachbeschädigung eines PKW in Birkenfeld

Birkenfeld (ots)

Im Zeitraum von Sonntag, den 08.02.2026, auf Montag, den 09.02.2026, kam es auf einem Parkplatz in der Breslauer Str. in Birkenfeld zu einer Beschädigung eines geparkten PKW. Der PKW wurde durch bislang unbekannte Täter im Bereich der Fahrerseite zerkratzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Birkenfeld in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Birkenfeld
Telefon: 06782/9910
pibirkenfeld@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

