Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Das Einsatzwochenende der Polizeiinspektion Trier vom 06.02.2026 bis zum 08.02.2026

Trier (ots)

Mit insgesamt 117 erfassten Einsatzlagen (davon 31 Strafanzeigen und 18 Verkehrsunfälle) liegt ein grundsätzlich durchschnittliches Wochenende hinter den Beamten der PI Trier.

Eine Pressemeldung zu einem Polizeieinsatz in der Trierer Innenstadt vom 07.02.2026 wurde gesondert veröffentlicht.

Unter anderem kam es zu folgenden Einsätzen:

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Langsur

In der Nacht zum 8. Februar 2026 kam es gegen 01:00 Uhr in Langsur zu einem Verkehrsunfall. Ein Pkw befuhr die L 43 aus Richtung Trierweiler kommend in Fahrtrichtung Langsur. Im Bereich einer Kurve verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug und verunfallte. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf einen vorherigen Alkoholkonsum. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,57 Promille.

Trunkenheitsfahrt und Ingewahrsamnahme in Trier

Am 7. Februar 2026 gegen 04:30 Uhr ging bei der Polizei die Mitteilung über einen unsicher geführten Pkw im Bereich der Kaiserstraße in Trier ein. Das betreffende Fahrzeug konnte kurze Zeit später in der Saarstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Bei dem Fahrzeugführer wurden deutliche Hinweise auf einen Alkoholkonsum festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,24 Promille. Nachdem der Fahrer mit dem Ergebnis sowie den daraus resultierenden Konsequenzen konfrontiert wurde, zeigte er zunehmend aggressives Verhalten und beruhigte sich überhaupt nicht mehr. Aus diesem Grund wurde er im weiteren Verlauf in das Gewahrsam der Polizei verbracht.

Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Trier
Telefon: 0651-983-0
https://s.rlp.de/PDTrier

  • 09.02.2026 – 04:25

    POL-PDTR: Verkehrsunfall mit unbesetztem Linienbus

    Saarburg (ots) - Am Freitag den 06. Februar 2026, kam es gegen 16:45 Uhr auf der L 138 circa 50 Meter vor dem Friedhof in Beurig zu einem Verkehrsunfall. Hierbei befuhr ein unbesetzter Linienbus die L 138 aus Schoden kommend in Fahrtrichtung Saarburg. Als ein vermutlich schwarzer PKW in entgegengesetzter Richtung auf die Gegenfahrbahn geriet, wich der Linienbus aus und kollidierte mit der Schutzplanke. Es entstand sowohl ...

  • 09.02.2026 – 00:15

    POL-PDTR: Mehrere Fahrzeuge beschädigt - Zeugen gesucht

    Zemmer (ots) - Am Samstag, 07.02.2026 in der Zeit zwischen 13:45 Uhr und 15:55 Uhr wurden in der Heidweilerstraße in Zemmer mehrere Fahrzeuge von unbekanntem Täter beschädigt. Nachdem die Eigentümer von mindestens vier geschädigten PKW nach dem Karnevalsumzug zurück kamen, konnten diese feststellen dass ihre PKW mit einem spitzen Gegenstand mutwillig zerkratzt wurden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 5.000 EUR. ...

  • 08.02.2026 – 17:53

    POL-PDTR: Glaseinfassung einer Hauseingangstür eingeworfen

    Gusenburg (ots) - Am 08.02.2026 kam es gegen 14 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einer Hauseingangstür in der Kirchstraße in Gusenburg. Tatverdächtig sind zwei bislang unbekannte Jugendliche, welche vermutlich mit einem Stein die Glaseinfassung einer Haustür eingeworfen haben und sich unmittelbar nach der Tat fußläufig in Richtung Hüllenbergstraße entfernten. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können ...

