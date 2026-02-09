PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit unbesetztem Linienbus

Saarburg (ots)

Am Freitag den 06. Februar 2026, kam es gegen 16:45 Uhr auf der L 138 circa 50 Meter vor dem Friedhof in Beurig zu einem Verkehrsunfall. Hierbei befuhr ein unbesetzter Linienbus die L 138 aus Schoden kommend in Fahrtrichtung Saarburg. Als ein vermutlich schwarzer PKW in entgegengesetzter Richtung auf die Gegenfahrbahn geriet, wich der Linienbus aus und kollidierte mit der Schutzplanke. Es entstand sowohl Sachschaden am Linienbus, als auch an der Schutzplanke.

Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06581-9155-0 bei der Polizeiinspektion Saarburg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Saarburg

Telefon: 06581-9155-0

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

