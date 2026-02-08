PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Glaseinfassung einer Hauseingangstür eingeworfen

Gusenburg (ots)

Am 08.02.2026 kam es gegen 14 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einer Hauseingangstür in der Kirchstraße in Gusenburg. Tatverdächtig sind zwei bislang unbekannte Jugendliche, welche vermutlich mit einem Stein die Glaseinfassung einer Haustür eingeworfen haben und sich unmittelbar nach der Tat fußläufig in Richtung Hüllenbergstraße entfernten. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Hermeskeil unter Tel. 06503/9151-0 oder per Mail unter pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hermeskeil
Trierer Straße 53
54411 Hermeskeil
Tel. 06503/9151-0
pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

