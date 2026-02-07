POL-PDTR: Mehrere Fahrzeuge beschädigt - Polizei sucht Zeugen
Trier (ots)
In der Nacht vom Freitag, 06.02.2026, auf Samstag, 07.02.2026, wurden in der Medardstraße in Trier, insgesamt sieben Fahrzeuge durch unbekannte Täter beschädigt. Bei den betroffenen Fahrzeugen wurde jeweils ein Reifen mit einem spitzen Gegenstand zerstochen.
Zeugen, die diesbezüglich verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Trier in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Trier
Telefon: 0651/98344150
email: pitrier.wache@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell