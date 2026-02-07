Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Mehrere Fahrzeuge beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Trier (ots)

In der Nacht vom Freitag, 06.02.2026, auf Samstag, 07.02.2026, wurden in der Medardstraße in Trier, insgesamt sieben Fahrzeuge durch unbekannte Täter beschädigt. Bei den betroffenen Fahrzeugen wurde jeweils ein Reifen mit einem spitzen Gegenstand zerstochen.

Zeugen, die diesbezüglich verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Trier in Verbindung zu setzen.

