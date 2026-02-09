Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Mehrere Fahrzeuge beschädigt - Zeugen gesucht

Zemmer (ots)

Am Samstag, 07.02.2026 in der Zeit zwischen 13:45 Uhr und 15:55 Uhr wurden in der Heidweilerstraße in Zemmer mehrere Fahrzeuge von unbekanntem Täter beschädigt. Nachdem die Eigentümer von mindestens vier geschädigten PKW nach dem Karnevalsumzug zurück kamen, konnten diese feststellen dass ihre PKW mit einem spitzen Gegenstand mutwillig zerkratzt wurden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 5.000 EUR. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Schweich unter 06502/91570 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell