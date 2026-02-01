Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Rettungsdienst mit Drehleiter unterstützt

Sprockhövel (ots)

Am Samstagnachmittag forderte der Rettungsdienst gegen 15:30 Uhr die Feuerwehr Sprockhövel nach. Ein Patient musste aus dem zweiten Obergeschoss eines Wohnhauses an der Brinkerstraße zum Rettungswagen transportiert werden. Aufgrund des Gesundheitszustandes und der räumlichen Enge des Treppenhauses wurde dieser Transport mittels einer Drehleiter über ein Fenster der Wohnung durchgeführt. Dazu wurde eine spezielle Aufnahme auf dem Korb der Drehleiter installiert, sodass der Patient samt Trage auf dieser gelagert werden konnte.

Während des Einsatzes war die Brinkerstraße gesperrt. Im Einsatz waren neun ehrenamtliche Feuerwehrkräfte mit zwei Fahrzeugen.

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell