PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Sprockhövel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Rettungsdienst mit Drehleiter unterstützt

FW-EN: Rettungsdienst mit Drehleiter unterstützt
  • Bild-Infos
  • Download

Sprockhövel (ots)

Am Samstagnachmittag forderte der Rettungsdienst gegen 15:30 Uhr die Feuerwehr Sprockhövel nach. Ein Patient musste aus dem zweiten Obergeschoss eines Wohnhauses an der Brinkerstraße zum Rettungswagen transportiert werden. Aufgrund des Gesundheitszustandes und der räumlichen Enge des Treppenhauses wurde dieser Transport mittels einer Drehleiter über ein Fenster der Wohnung durchgeführt. Dazu wurde eine spezielle Aufnahme auf dem Korb der Drehleiter installiert, sodass der Patient samt Trage auf dieser gelagert werden konnte.

Während des Einsatzes war die Brinkerstraße gesperrt. Im Einsatz waren neun ehrenamtliche Feuerwehrkräfte mit zwei Fahrzeugen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle der Feuerwehr Sprockhövel
Max Blasius
Pressesprecher

Erreichbarkeit der Pressestelle:
Telefon: +49 (0)2339 9071-810
(Bitte eines Rückrufes gerne auch per E-Mail)
E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-sprockhoevel.de
www.feuerwehr-sprockhoevel.de

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Sprockhövel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Sprockhövel
Weitere Meldungen: Feuerwehr Sprockhövel
Alle Meldungen Alle
  • 28.01.2026 – 20:47

    FW-EN: Gemeldete Rauchentwicklung in Niedersprockhövel

    Sprockhövel (ots) - Am Mittwochabend wurde die Feuerwehr Sprockhövel um 19:41 Uhr zu einer gemeldeten Rauchentwicklung im Bereich der Hombergstraße alarmiert. Eine Anwohnerin an der Wuppertaler Straße vernahm diese Sichtung am Abend in der Nachbarschaft und setzte den Notruf ab. Die Feuerwehr rückte mit einem Löschzug und 21 ehrenamtlichen Einsatzkräften an. Gemeinsam mit der ebenfalls anwesenden Polizei wurde das ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 09:58

    FW-EN: Feuerwehr öffnet Tür

    Sprockhövel (ots) - Am Montag wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 23.00 Uhr zum Flockenhaus gerufen. Dort war eine Patientin gestürzt und konnte nicht mehr eigenständig die Wohnungstür öffnen. Dies übernahmen dann die Einsatzkräfte der Feuerwehr. In Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst wurde die Patientin nach einer Erstversorgung zum Rettungswagen transportiert, mit dem sie in ein Krankenhaus eingeliefert werden konnte. Für die Feuerwehr war der Einsatz gegen ...

    mehr
  • 25.01.2026 – 12:08

    FW-EN: Feuerwehr am Samstag mehrfach im Einsatz

    Sprockhövel (ots) - Am Samstag wurde die Feuerwehr Sprockhövel zu einer Reihe von Einsätzen alarmiert. Sowohl gegen 8 Uhr als auch gegen 11 Uhr rückten Kräfte zur Beseitigung von Ölspuren auf der Gevelsberger und Schevener Straße aus. Die betroffenen Straßenabschnitte wurden zunächst mind mehr als einer Tonne Bindemittel bearbeitet und anschließend durch eine städtische Kehrmaschine gereinigt. Insgesamt waren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren