FW-EN: Feuerwehr am Samstag mehrfach im Einsatz

Sprockhövel (ots)

Am Samstag wurde die Feuerwehr Sprockhövel zu einer Reihe von Einsätzen alarmiert.

Sowohl gegen 8 Uhr als auch gegen 11 Uhr rückten Kräfte zur Beseitigung von Ölspuren auf der Gevelsberger und Schevener Straße aus. Die betroffenen Straßenabschnitte wurden zunächst mind mehr als einer Tonne Bindemittel bearbeitet und anschließend durch eine städtische Kehrmaschine gereinigt. Insgesamt waren die ehrenamtlichen Feuerwehrkräfte drei Stunden mit den Maßnahmen beschäftigt.

Gegen 14 Uhr rückte die Feuerwehr zur Wuppertaler Straße aus. Aufgrund eines technischen Defektes trat Öl im Motorraum eines Omibusses aus und es kam zu einem kleinen Brand. Diesen hatte der Fahrer bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr löschen können. Mit einer Wärmebildkamera kontrollierten die Einsatzkräfte noch den Bereich; mussten aber nicht mehr tätig werden. Nach 30 Minuten war der Einsatz hier beendet.

  • 11.01.2026 – 23:57

    FW-EN: Brandgeruch in einer Gaststätte

    Sprockhövel (ots) - Am Sonntagabend wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 23 Uhr zu einer Gaststätte an der Hauptstraße alarmiert. In den Räumlichkeiten soll Brandgeruch im Bereich eines Elektrogerätes wahrgenommen worden sein. Zunächst wurde das Lokal durch die Einsatzkräfte geräumt. Anschließende, umfangreiche Kontrollen unter anderem mit einer Wärmebildkamera zeigten keine Auffälligkeiten, sodass die ...

    mehr
