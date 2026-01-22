PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Sprockhövel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Verkehrsunfall auf Gevelsberger Straße

FW-EN: Verkehrsunfall auf Gevelsberger Straße
  • Bild-Infos
  • Download

Sprockhövel (ots)

Am Donnerstag kollidierten gegen 6.30 Uhr auf der Gevelsberger Straße im Kreuzungsbereich Stefansbecke und Brockenberg zwei PKW. Die Feuerwehr Sprockhövel sicherte die Unfallstelle und betreute die beiden Fahrer bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Beide Unfallbeteiligte wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Feuerwehr leuchtete die Unfallstelle aus und nahm ausgelaufene Betriebsmittel mit Bindemittel auf. Für die Feuerwehr war der Einsatz gegen 8.15 Uhr beendet.

Bereits am Dienstag beseitigte die Feuerwehr Sprockhövel Am Ochsenkamp und der Barmer Straße eine Ölspur mit Bindemitteln. Mittwochabend öffnete die Feuerwehr an der Leipziger Straße für den Pflegedienst eine Wohnungstür, da die Patientin die Tür nicht mehr eigenständig öffnen konnte.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle der Feuerwehr Sprockhövel
Matthias Kleineberg
Stellv. Pressesprecher

Erreichbarkeit der Pressestelle:
Telefon: +49 (0)2339 9071-810
(Bitte eines Rückrufes gerne auch per E-Mail)
E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-sprockhoevel.de
www.feuerwehr-sprockhoevel.de

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Sprockhövel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Sprockhövel
Weitere Meldungen: Feuerwehr Sprockhövel
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren