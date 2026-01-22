FW-EN: Verkehrsunfall auf Gevelsberger Straße
Sprockhövel (ots)
Am Donnerstag kollidierten gegen 6.30 Uhr auf der Gevelsberger Straße im Kreuzungsbereich Stefansbecke und Brockenberg zwei PKW. Die Feuerwehr Sprockhövel sicherte die Unfallstelle und betreute die beiden Fahrer bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Beide Unfallbeteiligte wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Feuerwehr leuchtete die Unfallstelle aus und nahm ausgelaufene Betriebsmittel mit Bindemittel auf. Für die Feuerwehr war der Einsatz gegen 8.15 Uhr beendet.
Bereits am Dienstag beseitigte die Feuerwehr Sprockhövel Am Ochsenkamp und der Barmer Straße eine Ölspur mit Bindemitteln. Mittwochabend öffnete die Feuerwehr an der Leipziger Straße für den Pflegedienst eine Wohnungstür, da die Patientin die Tür nicht mehr eigenständig öffnen konnte.
Rückfragen bitte an:
Pressestelle der Feuerwehr Sprockhövel
Matthias Kleineberg
Stellv. Pressesprecher
Erreichbarkeit der Pressestelle:
Telefon: +49 (0)2339 9071-810
(Bitte eines Rückrufes gerne auch per E-Mail)
E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-sprockhoevel.de
www.feuerwehr-sprockhoevel.de
Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell