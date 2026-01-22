Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Verkehrsunfall auf Gevelsberger Straße

Sprockhövel (ots)

Am Donnerstag kollidierten gegen 6.30 Uhr auf der Gevelsberger Straße im Kreuzungsbereich Stefansbecke und Brockenberg zwei PKW. Die Feuerwehr Sprockhövel sicherte die Unfallstelle und betreute die beiden Fahrer bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Beide Unfallbeteiligte wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Feuerwehr leuchtete die Unfallstelle aus und nahm ausgelaufene Betriebsmittel mit Bindemittel auf. Für die Feuerwehr war der Einsatz gegen 8.15 Uhr beendet.

Bereits am Dienstag beseitigte die Feuerwehr Sprockhövel Am Ochsenkamp und der Barmer Straße eine Ölspur mit Bindemitteln. Mittwochabend öffnete die Feuerwehr an der Leipziger Straße für den Pflegedienst eine Wohnungstür, da die Patientin die Tür nicht mehr eigenständig öffnen konnte.

