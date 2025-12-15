Polizei Hamburg

POL-HH: 251215-4. Person verstirbt bei Wohnungsbrand in Hamburg-Hausbruch - Erste Erkenntnisse

Zeit: 15.12.2025, 10:20 Uhr

Ort: Hamburg-Hausbruch, Cuxhavener Straße

Bei einem Wohnungsbrand im Stadtteil Hausbruch ist heute Vormittag eine bislang nicht identifizierte Person verstorben, drei weitere Bewohnerinnen und Bewohner des Mehrfamilienhauses erlitten Rauchgasintoxikationen.

Mehrere Anwohnende alarmierten Feuerwehr und Polizei, nachdem sie Flammen im Bereich der Kellerwohnung des Mehrfamilienhauses wahrgenommen hatten. Parallel zu umgehend eingeleiteten Löschmaßnahmen retteten Einsatzkräfte der Feuerwehr mehrere Personen aus dem Haus. Eine bislang nicht identifizierte Person konnten sie nur noch tot aus dem Kellerbereich bergen.

Rettungswagenbesatzungen transportierten zwei Frauen (85 und 24 Jahre alt) sowie einen 52-jährigen Mann mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen in Krankenhäuser, Lebensgefahr besteht nach jetzigem Stand nicht.

Beamtinnen und Beamte der Abteilung für Branddelikte (LKA 45) haben bereits die Ermittlungen am Einsatzort, insbesondere zu der noch ungeklärten Brandursache, aufgenommen. Diese sowie die Maßnahmen des LKA 414 (Dezernat für Todesermittlungen) hinsichtlich der Identifizierung des Leichnams dauern an.

