Polizei Hamburg

POL-HH: 251215-3. Vorstellung der neuen Personalwerbekampagne der Polizei Hamburg - Einladung für Medienschaffende

Hamburg (ots)

Zeit: 17.12.2025, 11:00 Uhr

Ort: Hamburg-Alsterdorf, Carl-Cohn-Straße 39, Akademie der Polizei Hamburg

Polizeipräsident Falk Schnabel und der stellvertretende Leiter der Akademie Dr. Andrè Malick präsentieren am Mittwoch um 11:00 Uhr die neue, dynamische Personalwerbekampagne der Polizei Hamburg mit dem Thema "Mein Hamburg. Meine Polizei. Mein Beruf".

Mit der neuen Kampagne möchte die Polizei junge Menschen für den Polizeiberuf begeistern und gibt auf moderne Art und Weise authentische und multimediale Einblicke in die Vielfalt der Polizeiarbeit in Hamburg.

Im Rahmen des Vorstellungstermins besteht die Möglichkeit Bild- und Videoaufnahmen zu erstellen. Zudem wird ausschließlich am 17.12.2025 in der Zeit von 6:00 bis 15:00 Uhr ein mobiles Großbanner vor dem Polizeipräsidium angebracht.

Polizeipräsident Falk Schnabel und der stellvertretende Leiter der Akademie Dr. Andrè Malick stehen im Anschluss an die Vorstellung für O-Töne zur Verfügung.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich eingeladen und werden gebeten, sich bis zum 17.12.2025, 08:00 Uhr per Mail unter Polizeipressestelle@Polizei.Hamburg.de anzumelden.

Am Veranstaltungstag werden alle akkreditierten Medienschaffenden am Haupteingang der Akademie der Polizei Hamburg in der Carl-Cohn-Straße 39 in Empfang genommen und zur Veranstaltung begleitet.

Schr.

