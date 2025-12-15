Polizei Hamburg

POL-HH: 251215-1. Zeugenaufruf nach mutmaßlich rassistischer Beleidigung in der Hamburger Altstadt

Hamburg (ots)

Tatzeit: 13.12.2025, 17:25 Uhr

Tatort: Hamburg-Altstadt, Spitalerstraße

Am Samstagnachmittag soll eine bislang Unbekannte zwei Passantinnen im Alter von 29 und 41 Jahren auf rassistische Weise in der Hamburger Innenstadt beleidigt und bedroht haben. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei zufolge spazierten die 29- und 41-jährigen Frauen entlang des Weihnachtsmarktes in der Spitalerstraße, als sich die Unbekannte zunächst unvermittelt verunglimpfend über Ausländerinnen und Ausländer äußerte. Im Verlauf einer daraufhin entstandenen Diskussion soll die etwa 60 Jahre alte Frau mit kurzen blonden Haaren die aus Syrien stammenden Frauen auf rassistische Weise beleidigt haben. Als die Geschädigten begannen, die Situation zu filmen, bedrohte die Tatverdächtige sie zudem.

Die 29 und 41 Jahre alten Frauen verließen daraufhin den Weihnachtsmarkt und erstatteten am Abend eine Strafanzeige bei der Polizei.

Der für Hasskriminalität zuständige Staatsschutz des Landeskriminalamtes (LKA 7) führt die Ermittlungen.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die die Situation auf dem Weihnachtsmarkt beobachtet haben und/oder Hinweise zu der Tatverdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

