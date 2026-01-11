Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Verkehrsunfall und Tierrettung

Sprockhövel (ots)

Am 10.01.2026 rückte die Feuerwehr Sprockhövel um 9:25 Uhr und um 12:00 Uhr aus. Der erste Einsatz war auf der Wuppertaler Straße. Hier war ein PKW von der Straße abgekommen und einen Hang heruntergerutscht. Zwei Insassen des PKWs wurden vom Rettungsdienst in einem angrenzenden Haus behandelt. Die Einsatzkräfte sicherten den Verkehr ab, erkundeten das Umfeld des PKWs auf auslaufende Betriebsmittel. Es waren keine Betriebsmittel ausgelaufen. Der Rettungsdienst wurde bei der Versorgung der Personen unterstützt. Beide Personen waren leicht verletzt. Beim zweiten Einsatz hatte sich, wie 8 Tage zuvor, wieder ein Waldkäuzchen in einen Kamin verirrt. Der Einsatzort war in der Quellenburgstraße. Die Einsatzkräfte befreiten das Waldkäuzchen und brachten es zur weiteren Versorgung Herrn Thorsten Kestner von der Wildvogelstation Paasmühle. Insgesamt waren bei beiden Einsätzen 20 Feuerwehrkräfte für ca. zwei Stunden im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell