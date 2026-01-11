PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Sprockhövel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Verkehrsunfall und Tierrettung

FW-EN: Verkehrsunfall und Tierrettung
  • Bild-Infos
  • Download
  • 2 weitere Medieninhalte

Sprockhövel (ots)

Am 10.01.2026 rückte die Feuerwehr Sprockhövel um 9:25 Uhr und um 12:00 Uhr aus. Der erste Einsatz war auf der Wuppertaler Straße. Hier war ein PKW von der Straße abgekommen und einen Hang heruntergerutscht. Zwei Insassen des PKWs wurden vom Rettungsdienst in einem angrenzenden Haus behandelt. Die Einsatzkräfte sicherten den Verkehr ab, erkundeten das Umfeld des PKWs auf auslaufende Betriebsmittel. Es waren keine Betriebsmittel ausgelaufen. Der Rettungsdienst wurde bei der Versorgung der Personen unterstützt. Beide Personen waren leicht verletzt. Beim zweiten Einsatz hatte sich, wie 8 Tage zuvor, wieder ein Waldkäuzchen in einen Kamin verirrt. Der Einsatzort war in der Quellenburgstraße. Die Einsatzkräfte befreiten das Waldkäuzchen und brachten es zur weiteren Versorgung Herrn Thorsten Kestner von der Wildvogelstation Paasmühle. Insgesamt waren bei beiden Einsätzen 20 Feuerwehrkräfte für ca. zwei Stunden im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle der Feuerwehr Sprockhövel
Arno Peters
Stellv. Pressesprecher

Erreichbarkeit der Pressestelle:
Telefon: +49 (0)2339 9071-810
(Bitte eines Rückrufes gerne auch per E-Mail)
E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-sprockhoevel.de
www.feuerwehr-sprockhoevel.de

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Sprockhövel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Sprockhövel
Weitere Meldungen: Feuerwehr Sprockhövel
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren