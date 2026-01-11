Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Brandgeruch in einer Gaststätte

Sprockhövel (ots)

Am Sonntagabend wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 23 Uhr zu einer Gaststätte an der Hauptstraße alarmiert. In den Räumlichkeiten soll Brandgeruch im Bereich eines Elektrogerätes wahrgenommen worden sein. Zunächst wurde das Lokal durch die Einsatzkräfte geräumt. Anschließende, umfangreiche Kontrollen unter anderem mit einer Wärmebildkamera zeigten keine Auffälligkeiten, sodass die Gaststätte wieder an die Wirtin übergeben werden konnte.

Der Einsatz endete vor Ort nach 10 Minuten. Angerückt waren 22 ehrenamtliche Feuerwehrkräfte mit fünf Fahrzeugen, der Rettungsdienst sowie die Polizei.

