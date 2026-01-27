PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Feuerwehr öffnet Tür

Sprockhövel (ots)

Am Montag wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 23.00 Uhr zum Flockenhaus gerufen. Dort war eine Patientin gestürzt und konnte nicht mehr eigenständig die Wohnungstür öffnen. Dies übernahmen dann die Einsatzkräfte der Feuerwehr. In Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst wurde die Patientin nach einer Erstversorgung zum Rettungswagen transportiert, mit dem sie in ein Krankenhaus eingeliefert werden konnte. Für die Feuerwehr war der Einsatz gegen 0.10 Uhr beendet.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle der Feuerwehr Sprockhövel
Matthias Kleineberg
Stellv. Pressesprecher

Erreichbarkeit der Pressestelle:
Telefon: +49 (0)2339 9071-810
(Bitte eines Rückrufes gerne auch per E-Mail)
E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-sprockhoevel.de
www.feuerwehr-sprockhoevel.de

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell

