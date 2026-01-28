Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Gemeldete Rauchentwicklung in Niedersprockhövel

Sprockhövel (ots)

Am Mittwochabend wurde die Feuerwehr Sprockhövel um 19:41 Uhr zu einer gemeldeten Rauchentwicklung im Bereich der Hombergstraße alarmiert. Eine Anwohnerin an der Wuppertaler Straße vernahm diese Sichtung am Abend in der Nachbarschaft und setzte den Notruf ab.

Die Feuerwehr rückte mit einem Löschzug und 21 ehrenamtlichen Einsatzkräften an. Gemeinsam mit der ebenfalls anwesenden Polizei wurde das Gebiet abgesucht. Eine Rauchentwicklung oder einen Brand konnten die Kräfte allerdings nicht feststellen. Auch die Befragung von Anwohnern der Hombergstraße ließ auf kein Schadenereignis schließen.

Der Einsatz konnte daraufhin nach rund 30 Minuten abgebrochen werden.

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell