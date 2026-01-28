FW-EN: Gemeldete Rauchentwicklung in Niedersprockhövel
Sprockhövel (ots)
Am Mittwochabend wurde die Feuerwehr Sprockhövel um 19:41 Uhr zu einer gemeldeten Rauchentwicklung im Bereich der Hombergstraße alarmiert. Eine Anwohnerin an der Wuppertaler Straße vernahm diese Sichtung am Abend in der Nachbarschaft und setzte den Notruf ab.
Die Feuerwehr rückte mit einem Löschzug und 21 ehrenamtlichen Einsatzkräften an. Gemeinsam mit der ebenfalls anwesenden Polizei wurde das Gebiet abgesucht. Eine Rauchentwicklung oder einen Brand konnten die Kräfte allerdings nicht feststellen. Auch die Befragung von Anwohnern der Hombergstraße ließ auf kein Schadenereignis schließen.
Der Einsatz konnte daraufhin nach rund 30 Minuten abgebrochen werden.
Rückfragen bitte an:
Pressestelle der Feuerwehr Sprockhövel
Max Blasius
Pressesprecher
Erreichbarkeit der Pressestelle:
Telefon: +49 (0)2339 9071-810
(Bitte eines Rückrufes gerne auch per E-Mail)
E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-sprockhoevel.de
www.feuerwehr-sprockhoevel.de
Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell