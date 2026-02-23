Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - E-Scooter-Fahrer stürzt zu Boden

Ins Krankenhaus musste ein 38-Jähriger am Sonntag nach einem selbstverschuldeten Unfall in Mittelbiberach.

Der Mann stieg gegen 13.30 Uhr auf seinen E-Scooter und fuhr von einem Parkplatz in die Ziegelelstraße ein. Er bog nach rechts in die Straße ab und fuhr wohl zu nah am rechtsseitigen Bordstein. Dabei kam der Fahrer ohne Fremdeinwirkung zu Fall und stürzte. Zeugen leisteten sofort Erste Hilfe und verständigten den Rettungsdienst. Der brachte den 38-Jährigen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Die Polizei Biberach nahm die Ermittlungen zur Ursache des Unfalls auf. An dem Elektrokleinstfahrzeug entstand wohl kein Sachschaden. Der Fahrer hatte keinen Helm getragen.

Das Risiko von Stürzen kann zwar durch eigenes vorausschauendes und umsichtiges Verhalten, insbesondere bei der Teilnahme im Straßenverkehr, deutlich reduziert werden. Ganz auszuschließen ist die Unfallgefahr durch eigene oder Fehler anderer jedoch nie - wir alle machen Fehler, ob Kinder oder Erwachsene! Die dann drohenden Folgen: Schwere oder leider manchmal sogar tödliche Verletzungen können durch den richtigen Schutz verhindert oder zumindest deutlich gemindert werden. Mit der Aktion "Schütze Dein Bestes!" wirbt die Polizei mit ihren Sicherheitspartnern dafür, beim Radfahren einen Helm zu tragen.

