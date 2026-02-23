Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Autofahrer schwer verletzt

Am Montag kollidierte ein 26-jähriger Autofahrer auf der B10 zwischen Amstetten und Geislingen frontal mit einem Lkw.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 6.45 Uhr. Ein 26-Jähriger fuhr mit seinem Cupra auf der B10 von Amstetten in Richtung Geislingen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte er frontal mit einem entgegenkommenden Lkw zusammen. Den lenkte ein 32-Jähriger. Infolge des heftigen Aufpralls wurde der Autofahrer in seinem Pkw eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite ihn aus dem Fahrzeug. Ein Rettungshubschrauber brachte den schwerstverletzten Mann in eine Klinik. Der Fahrer des Lkw erlitt leichte Verletzungen und kam ebenfalls in eine Klinik. Die Verkehrspolizei Mühlhausen hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. Abschlepper bargen die beiden total beschädigten Fahrzeuge. Der Schaden am Cupra wird auf 40.000 Euro, der am Mercedes Actros auf 100.000 Euro geschätzt. Die Bundesstraße 10 war zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge bis etwa 11.15 Uhr voll gesperrt. Die Straßenmeisterei richtete Umleitungen ein.

++++0336846

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

