POL-UL: (HDH) Heidenheim - Streitigkeiten zwischen Fußballfans

Am Sonntag kam es zu einem Vorfall auf einem Parkplatz in der Heidenheimer Innenstadt.

Gegen 22.20 Uhr zog der Fanmarsch der Heidenheimer Fußballszene die St. Pöltener Straße in Richtung Ludwig-Lang-Straße entlang. Auf einem dortigen Parkplatz konnten Polizeibeamte eine Streitigkeit zwischen einem bislang unbekannten älteren Mann und einem vermummten Heidenheimer Fan feststellen. Im weiteren Verlauf stellten die Polizisten mehrere Personen mit rot-blauen Sturmhauben auf dem Parkplatz fest. Ob es zuvor zu Auseinandersetzungen mit anderen Personen gekommen ist, ist derzeit unklar. Zeugen, die von den vermummten Personen angegangen wurden oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidenheim unter der Telefonnummer 07321 322432 zu melden.

