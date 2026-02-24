Ulm (ots) - Kurz vor 15 Uhr war ein Skoda-Fahrer auf dem Kurz-Schumacher-Ring unterwegs. Vermutlich aufgrund eines Sekundenschlafs verlor der 31-Jährige die Kontrolle über sein Auto. Er kam nach rechts von der Straße ab und landete im Graben. Der Mann hatte Glück und blieb unverletzt. Die Polizei Ulm hat den ...

mehr