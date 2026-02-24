PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Gegen Verkehrszeichen gefahren
Wohl ein medizinisches Problem führte zu dem Unfall in Göppingen.

Ulm (ots)

Kurz vor 13 Uhr fuhr die 35-Jährige im Iltisweg in Richtung Rechberghäuser Straße. Ihren eigenen Angaben zufolge bekam sie plötzlich ein Schwindelgefühl und verlor die Kontrolle über ihren Seat. Sie prallte dann gegen ein Verkehrszeichen. Das nicht mehr fahrbereite Auto musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt.

+++++++ 0341213 (JC)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

