POL-DO: Vermisstenfahndung nach 11-jährigem Mädchen aus Dortmund - Polizei bittet um Hinweise

Aktuell sucht die Polizei nach einem 11-jährigen Mädchen. Dieses ist seit dem 13. Februar 2026 vermisst. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche. Es liegen keine Anhaltspunkte auf einen möglichen Aufenthaltsort vor.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben: Sie ist etwa 1,62 Meter groß, hat eine kräftige Statur und ein Muttermal auf der linken Wange. Sie trug eine schwarze Jacke, eine braune Hose, weiße Nike-Sneaker mit buntem Logo und ein schwarzes Kopftuch.

Hier der Link zum Fahndungsportal NRW mit dem Foto und der Beschreibung des Mädchens: https://polizei.nrw/fahndung/195109

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt die Kriminalwache der Polizei Dortmund unter der Rufnummer 0231 - 132-7441 entgegen.

Hinweis für Medienvertreter: Das Lichtbild der Gesuchten darf zur Berichterstattung verwendet werden.

