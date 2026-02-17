Polizei Dortmund

POL-DO: Pkw wird an einem Bahnübergang von einem Güterzug erfasst

Am 14.02.2026 kam es gegen 2:00 Uhr an einem Bahnübergang an der Schäferstraße/Speicherstraße in Dortmund (Mitte) zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Güterzug.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 76-jähriger Autofahrer mit einem 64-jährigen Beifahrer (beide wohnhaft in Hilden) die Schäferstraße in östliche Richtung und nährte sich dem Bahnübergang. Dieser missachtete dabei das rote Blinklicht des Andreaskreuzes, das einen heranfahrenden Güterzug ankündigte. Der Autofahrer führt seine Fahrt über den Bahnübergang fort und wird von dem aus südlicher Richtung kommenden Güterzug erfasst. Das Auto wird dabei mehrere Meter von dem Zug mitgeschliffen. Sowohl der Autofahrer als auch der Beifahrer wurden leicht verletzt. Der Fahrer des Güterzugs blieb unverletzt.

Im Rahmen des Unfalls wurde an dem Bahnübergang das Verkehrszeichen samt Fundament sowie der Schaltkasten der Ampelsteuerung herausgerissen. Die Schadenhöhe liegt in einem vierstelligen Bereich. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Schäferstraße sowie der betroffene Bahnübergang gesperrt. Zeitnah wurde eine Räumung durch die Verkehrsbahn Dortmund veranlasst, sodass der Bahnübergang wieder passiert werden konnten.

