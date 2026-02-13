PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Dortmund

POL-DO: Öffentlichkeitsfahndung nach gefährlicher Körperverletzung in Lünen: Wer kennt diesen Mann?

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0138

Mit Beschluss des Amtsgerichts Dortmund fahndet die Polizei Dortmund nun mit Lichtbildern nach einem bislang unbekannten Täter.

Der Mann steht im Verdacht, am 11. November 2025 zwischen 07:25 und 07:35 Uhr an der Stichstraße auf Höhe der Hausnummer 42 einem Geschädigten Pfefferspray ins Gesicht gesprüht zu haben. Anschließend flüchtete er auf einem Fahrrad.

Die Lichtbilder sind im Fahndungsportal unter folgendem Link zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/194861

Wer erkennt den Tatverdächtigen? Hinweise bitte an die Kriminalwache der Polizei Dortmund unter der Rufnummer 0231/132-7441.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Bartosch Waldowski
Telefon: 0231/132-1023
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren