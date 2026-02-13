Polizei Dortmund

POL-DO: Öffentlichkeitsfahndung nach gefährlicher Körperverletzung in Lünen: Wer kennt diesen Mann?

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0138

Mit Beschluss des Amtsgerichts Dortmund fahndet die Polizei Dortmund nun mit Lichtbildern nach einem bislang unbekannten Täter.

Der Mann steht im Verdacht, am 11. November 2025 zwischen 07:25 und 07:35 Uhr an der Stichstraße auf Höhe der Hausnummer 42 einem Geschädigten Pfefferspray ins Gesicht gesprüht zu haben. Anschließend flüchtete er auf einem Fahrrad.

Die Lichtbilder sind im Fahndungsportal unter folgendem Link zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/194861

Wer erkennt den Tatverdächtigen? Hinweise bitte an die Kriminalwache der Polizei Dortmund unter der Rufnummer 0231/132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell