Polizei Dortmund

POL-DO: Hinweis für Medienvertretende: Abwesenheit der Pressestelle am Rosenmontag - Auskünfte zu aktuellen Einsatzlagen erteilt die Leitstelle

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0137

Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Polizei Dortmund ist am Montag (16.Februar 2026) telefonisch nicht erreichbar. Auskünfte zu aktuellen Einsatzlagen erhalten Medienvertretende über das Pressetelefon der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Dortmund. Medienanfragen richten Sie bitte per Mail an poea.dortmund@polizei.nrw.de.

Am Dienstag (17. Februar 2026) ist die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des PP Dortmund wieder, wie gewohnt in der Zeit von 7 bis 18 Uhr erreichbar.

