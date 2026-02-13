PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Dortmund

POL-DO: Hinweis für Medienvertretende: Abwesenheit der Pressestelle am Rosenmontag - Auskünfte zu aktuellen Einsatzlagen erteilt die Leitstelle

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0137

Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Polizei Dortmund ist am Montag (16.Februar 2026) telefonisch nicht erreichbar. Auskünfte zu aktuellen Einsatzlagen erhalten Medienvertretende über das Pressetelefon der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Dortmund. Medienanfragen richten Sie bitte per Mail an poea.dortmund@polizei.nrw.de.

Am Dienstag (17. Februar 2026) ist die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des PP Dortmund wieder, wie gewohnt in der Zeit von 7 bis 18 Uhr erreichbar.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Luca Blüthgen
Telefon: 0231/132-1039
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren