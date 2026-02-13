POL-DO: Vor dem UEFA Champions-League Spiel am Dienstag: Polizei Dortmund veröffentlicht Fanbriefe und bittet um rechtzeitige Anreise
Dortmund (ots)
Borussia Dortmund trifft im Signal Iduna Park am Dienstagabend (17. Februar) um 21:00 Uhr auf Atalanta Bergame aus Italien.
In ihrem Fanbrief gibt die Polizei den Heim- und Gästefans noch einmal die wichtigsten Hinweise in italienischer und deutscher Sprache.
Dazu gehören zum Beispiel der Verweis auf das Pyrotechnik-Verbot im gesamten Stadtgebiet sowie im Stadion. Außerdem raten wir dringend allen Fußballfans, rechtzeitig zum Stadion anzureisen, um pünktlich zum Anstoß im Stadion zu sein.
