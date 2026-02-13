PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Dortmund

POL-DO: Vor dem UEFA Champions-League Spiel am Dienstag: Polizei Dortmund veröffentlicht Fanbriefe und bittet um rechtzeitige Anreise

2 Dokumente

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0136

Borussia Dortmund trifft im Signal Iduna Park am Dienstagabend (17. Februar) um 21:00 Uhr auf Atalanta Bergame aus Italien.

In ihrem Fanbrief gibt die Polizei den Heim- und Gästefans noch einmal die wichtigsten Hinweise in italienischer und deutscher Sprache.

Dazu gehören zum Beispiel der Verweis auf das Pyrotechnik-Verbot im gesamten Stadtgebiet sowie im Stadion. Außerdem raten wir dringend allen Fußballfans, rechtzeitig zum Stadion anzureisen, um pünktlich zum Anstoß im Stadion zu sein.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Luca Blüthgen
Telefon: 0231/132-1039
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

