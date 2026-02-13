Polizei Dortmund

POL-DO: Tatverdächtiger nach gefährlicher Körperverletzung in der U42 ermittelt - Festnahme dank Zeugenhinweis

Dortmund (ots)

Nach der gefährlichen Körperverletzung am späten Mittwochabend (gegen 22.30 Uhr) in der Stadtbahnlinie U42 haben Polizisten einen Tatverdächtigen festgenommen.

Siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/6215447

Nach dem Zeugenaufruf meldete sich ein Hinweisgeber aufgrund der veröffentlichten Personenbeschreibung bei der Polizei. Am Donnerstag (12.2.) erkannte der Zeuge den Tatverdächtigen an der Haltestelle Altenderner Straße in einem Bus wieder und informierte umgehend die Polizei.

Einsatzkräfte trafen den Mann kurz darauf an. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten das mutmaßliche Tatmesser. Gegen den Tatverdächtigen lag zudem ein Haftbefehl wegen Wohnungseinbruchs vor. In einer ersten Einlassung gab der Mann an, an dem Vorfall in der U-Bahn beteiligt gewesen zu sein.

Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 25-jährigen, in Dortmund gemeldeten Mann mit afghanischer Staatsangehörigkeit. Die Beamten brachten ihn in Polizeigewahrsam. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell