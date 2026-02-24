Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Mit dem Bus an der Ampel aufgefahren

Am Montag verursachte ein 57-Jähriger in Riedlingen einen Schaden.

Ulm (ots)

Kurz vor 6.45 Uhr fuhr ein 27-Jähriger mit seinem Audi auf der B312/Göffinger Straße. Dass der Audi-Fahrer mit seinem Auto an einer Ampel an der Kreuzung Daimlerstraße/ Gewerbegebiet Mancherloch anhalten musste, bemerkte ein nachfolgender Fahrer eines Omnibus zu spät. Der 57-Jährige stieß mit seinem Daimler KOM in das Heck des stehenden Autos. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Riedlingen ermittelt nun die genaue Ursache des Unfalls. Sie schätzt den Schaden am fahrbereiten Audi auf rund 5.000 Euro. An dem Bus ist wohl kein Schaden entstanden.

Hinweis der Polizei:

Auffahrunfälle passieren tagtäglich auf deutschen Straßen. Ursachen sind meist ein zu geringer Sicherheitsabstand und Unaufmerksamkeit. Fehler, die sich vermeiden lassen. Die Polizei rät daher: Halten Sie immer genug Abstand zum Vordermann. Sie werden deshalb nicht später an Ihrem Ziel ankommen. Versuchen Sie, jede Ablenkung im Straßenverkehr zu vermeiden, denn jede Unaufmerksamkeit kann schwere Folgen haben. Weitere Hinweise erhalten sie unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

