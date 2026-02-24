Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren - Autofahrerin erfasst Fußgänger

Am Montag erlitt ein 66-Jähriger bei einem Unfall in Blaubeuren schwere Verletzungen.

Ulm (ots)

Um 19 Uhr war eine 32-Jährige mit ihrem Lancia in der Hauptstraße unterwegs. Sie bog nach rechts in die Ulmer Straße ab. Beim dortigen Zebrastreifen querte ein 66-Jähriger die Fahrbahn. Die Autofahrerin erfasste den Fußgänger frontal, wodurch dieser über die Motorhaube geschleudert wurde. Rettungskräfte versorgten den schwer verletzten Mann und brachten ihn in eine Klinik. Die Autofahrerin erlitt einen Schock. Die Polizei Ehingen hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.

