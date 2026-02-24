Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim/B30 - Auf dem Beschleunigungsstreifen aufgefahren

Am Dienstag kam es bei Laupheim-Nord zu einem Unfall mit einer Verletzten und Sachaschaden.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall um 7.15 Uhr. Eine 56-Jährige fuhr an der Anschlussstelle Laupheim-Nord / Achstetten auf die B30 in Richtung Biberach auf. Da wohl starker Verkehr herrschte und der Fahrerin nicht möglich war, zügig auf die B30 aufzufahren, bremste sie ihren Pkw ab. Eine ihr nachfolgende 36-Jährige erkannte die Situation und verringerte die Geschwindigkeit mit ihrem KIA. Nicht so eine 54-Jährige. Die Autofahrerin war mit ihrem VW unterwegs und krachte dem abbremsenden KIA ins Heck. Bei dem heftigen Aufprall zog sich die mutmaßliche Unfallverursacherin im VW Verletzungen zu. Die 36-Jährige blieb ersten Erkenntnissen wohl bis auf einen leichten Schock unverletzt. Der Rettungsdienst brachte die Frauen vorsorglich in eine Klinik. Trümmerteile der Autos lagen auf dem Einfädelungsstreifen und dem rechten Fahrstreifen verstreut, weshalb der Verkehr nur einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden konnte. Dadurch kam es im Berufsverkehr zu Verkehrsbehinderungen mit Rückstau. Gegen 8.30 Uhr war die Unfallstelle geräumt und der Verkehr konnte wieder ungehindert fließen. Die Polizei Laupheim schätzt den Schaden am KIA auf rund 11.000 Euro, den am VW auf ca. 14.000 Euro.

