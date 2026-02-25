POL-UL: (GP) Geislingen- NACHTRAG - An Unfallfolgen verstorben
Am Montag kollidierte ein 26-jähriger Autofahrer auf der B10 zwischen Amstetten und Geislingen frontal mit einem Lkw.
Wie berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/6222115) ereignete sich am Montag ein schwerer Unfall auf der B10, bei dem ein 26-Jähriger lebensgefährliche Verletzungen erlitt. Wie nun bekannt wurde erlag der Mann am Dienstag in einer Klinik seinen Verletzungen.
