Ulm (ots) - Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall um 7.15 Uhr. Eine 56-Jährige fuhr an der Anschlussstelle Laupheim-Nord / Achstetten auf die B30 in Richtung Biberach auf. Da wohl starker Verkehr herrschte und der Fahrerin nicht möglich war, zügig auf die B30 aufzufahren, bremste sie ihren Pkw ab. ...

