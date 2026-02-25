PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen- NACHTRAG - An Unfallfolgen verstorben
Am Montag kollidierte ein 26-jähriger Autofahrer auf der B10 zwischen Amstetten und Geislingen frontal mit einem Lkw.

Ulm (ots)

Wie berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/6222115) ereignete sich am Montag ein schwerer Unfall auf der B10, bei dem ein 26-Jähriger lebensgefährliche Verletzungen erlitt. Wie nun bekannt wurde erlag der Mann am Dienstag in einer Klinik seinen Verletzungen.

++++0336846

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731/188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

