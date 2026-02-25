Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Bad Ditzenbach - Umweltsünder entsorgt Altreifen

In den vergangenen Tagen hat ein Unbekannter an einem Wanderparkplatz eine Vielzahl von Altreifen entsorgt.

Am Dienstag fiel einem Zeugen am Wanderparkplatz "Wacholderheide" in der Nähe von Bad Ditzenbach eine größere Menge Autoreifen auf. Dort lagen etwa 40 Altreifen verschiedener Hersteller. Aufgrund der Menge sind die Reifen mutmaßlich mit einem Fahrzeug oder Transporter dorthin transportiert worden. Wer die Reifen dort entsorgte und in welchem genauen Zeitraum dies geschah, ist nicht bekannt. Der Polizeiposten Deggingen (Tel. 07334/924990) hat die Ermittlungen wegen einer Umweltstraftat aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise auf die Verursacher geben können.

