Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2506076

Bild-Infos

Download

Velbert / Hilden / Langenfeld (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Velbert ---

In der Zeit von Freitagabend, 13. Juni 2025, bis Montagmorgen, 16. Juni 2025, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in eine Grundschule an der Frohnstraße in Velbert-Langenberg. Unbekannte Täterinnen oder Täter drangen durch ein Kellerfenster gewaltsam in das Schulgebäude ein. Ob etwas entwendet wurde, konnte im Rahmen der Anzeigenaufnahme nicht abschließend geklärt werden. Der entstandene Sachschaden am Kellerfenster wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

In der Zeit von Samstagnachmittag, 14. Juni 2025, bis Montagmorgen, 16. Juni 2025, drangen bisher unbekannte Täterinnen oder Täter gewaltsam in das Sekretariat eines Gymnasiums an der Friedrich-Ebert-Straße ein. Sie durchsuchten den Bürotrakt nach Wertgegenständen und richteten einen erheblichen Sachschaden an. Zudem öffneten sie einen Möbeltresor gewaltsam und flohen anschließend unerkannt. Angaben zur Tatbeute konnten im Rahmen der Anzeigenaufnahme nicht getätigt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Hilden ---

In der Zeit vom 22. Mai 2025 bis zum 14. Juni 2025 kam es zu einem Einbruchdiebstahl in eine Garage auf einem Garagenhof hinter einem Tankstellengelände an der Düsseldorfer Straße in Hilden. Unbekannte Täterinnen oder Täter drangen gewaltsam in die Garage ein und entwendeten nach Angaben des Besitzers 20 Reifensätze mit einem Gesamtwert von 16.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

In der Zeit von Samstagmittag, 14. Juni 2025, bis Montagmorgen, 16. Juni 2025, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in eine Lagerhalle einer Werkstatt an der Poensgenstraße. Unbekannte Täterinnen oder Täter drangen nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen durch ein Fenster in die Lagerhalle ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Hierbei beschädigten sie eine verschlossene Zwischentür.

Anschließend entwendeten sie ein auf dem Hof abgestelltes Firmenauto der Marke Opel und flohen unerkannt. Der genaue Beuteschaden konnte im Rahmen der Anzeigenaufnahme nicht ermittelt werden. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell