Am Dienstag rückte die Feuerwehr zu einem Gebäude im Raum Riedlingen aus. Dort fing eine Brennanlage Feuer.

Kurz vor 17 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei zu einem Geschäftsgebäude bei Riedlingen aus. Denn dort hatte sich ein Feuer in einer Brennerei entfacht. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und die Flammen löschen. Verletzt wurde niemand. Wie sich herausstellte, hatte sich während der Alkoholgewinnung der Ansatz im Brennapparat entzündet. Dadurch geriet die Brennanlage in Brand. Die Gefahr einer Ausbreitung auf benachbarte Gebäude oder Behältern mit hochprozentigem Alkohol bestand wohl nicht. Wie hoch der Schaden an Anlage ist, ist noch unklar. Die Feuerwehr war mit sieben Fahrzeugen und 33 Einsatzkräften vor Ort.

