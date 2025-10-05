Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Mörfelden-Walldorf (ots)

Am 02.10.2025 in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 18:30 Uhr kam es in der Langgasse auf Höhe der Hausnummer 36 zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein am rechten Fahrbahnrand geparkter schwarzer BMW am vorderen Stoßfänger und Scheinwerfer auf der Beifahrerseite beschädigt.

Der Unfallverursacher flüchtete im Anschluss mit seinem Fahrzeug in unbekannte Richtung vom Unfallort.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Telefonnummer 06105-40060 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell