PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Mörfelden-Walldorf (ots)

Am 02.10.2025 in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 18:30 Uhr kam es in der Langgasse auf Höhe der Hausnummer 36 zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein am rechten Fahrbahnrand geparkter schwarzer BMW am vorderen Stoßfänger und Scheinwerfer auf der Beifahrerseite beschädigt.

Der Unfallverursacher flüchtete im Anschluss mit seinem Fahrzeug in unbekannte Richtung vom Unfallort.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Telefonnummer 06105-40060 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Groß-Gerau
Polizeistation Mörfelden-Walldorf

Telefon: 06105-40060

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 05.10.2025 – 01:30

    POL-DADI: DA-West: Auto kracht gegen Hauswand im Groß-Gerauer Weg / Zeugen gesucht!

    Darmstadt (ots) - Am Samstagabend (04.10.) gegen 20:00 Uhr ereignete sich im Groß-Gerauer Weg in Darmstadt ein Verkehrsunfall, bei dem ein 35-Jähriger und eine 35-Jährige aus Alzey leicht verletzt wurden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verlor der Fahrer wegen überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Auto und kam von der Fahrbahn ab. Das Auto krachte ...

    mehr
  • 04.10.2025 – 20:49

    POL-DA: Darmstadt: Gewitter zieht über Südhessen

    Südhessen/ Darmstadt (ots) - Am frühen Samstagabend (04.10.) zog in der Zeit zwischen 18.00 Uhr - 20.00 Uhr ein Gewitter mit teilweise starken Windböen und Starkregen über Südhessen. Bedingt durch das Wetter stürzten Bäume auf Straßen, so geschehen in Mörfelden, Fischbachtal-Meßbach, Michelstadt, Oberzent-Rothenberg, Reichelsheim und Mühltal im Bereich der Burg Frankenstein. Um 18.35 Uhr kam es auf der B 47 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren