Fünf Personen kamen am Mittwoch nach ausgetretenem Gas bei Donzdorf in Kliniken.

Kurz nach 4 Uhr rückten Einsatzkräfte zu einem Wohngebäude in der Hauptstraße aus. Dort hatte ein Kohlenstoffmonoxidmelder Alarm ausgelöst. Die Feuerwehr rettete fünf Personen aus dem Gebäude. Diese wurden vom Rettungsdienst in umliegende Kliniken gebracht.

Nach derzeitigem Stand wurden vier Personen leicht verletzt. Ein Mann erlitt schwere Verletzungen. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen war die Ortsdurchfahrt Donzdorf bis etwa 8.30 Uhr voll gesperrt. Die Staatsanwaltschaft ordnete zur Klärung der Ursache ein Gutachten an. Die Ermittlungen dauern an.

