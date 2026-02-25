Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Kirchberg an der Iller - Vorrang genommen

Am Dienstag waren bei Kirchberg an der Iller zwei Autos bei einem Unfall beteiligt. Rund 3.500 Euro Schaden sind dabei entstanden.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 16 Uhr auf der L260. Eine Fahranfängerin war mit ihrem Peugeot von Oberbalzheim in Richtung Sinningen unterwegs. An der Einmündung zur K7594 bog sie nach lins in Richtung Altenstadt ab. Dabei übersah sie wohl eine entgegen kommende 65-Jährige. Die Autofahrerin war mit ihrem Mercedes in Richtung Oberbalzheim unterwegs und hatte Vorrang. Um einen Zusammenstoß der beiden Fahrzeug zu verhindern, wich die Seniorin nach rechts aus. Der Mercedes kam von der Straße ab und landete im Grünen. Zu einem Kontakt der beiden Autos kam es nicht. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Ochsenhausen hat den Unfall aufgenommen und klärt nun den genauen Unfallhergang. Die Polizei schätzt den Schaden am fahrbereiten Mercedes auf rund 3.500 Euro.

